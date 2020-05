UZ Leuven: twee patiënten minder op corona-afdeling Bart Mertens

06 mei 2020

17u52 0 Leuven Het aantal patiënten in UZ Leuven die besmet zijn met het coronavirus blijft gestaag dalen. Momenteel worden er 50 patiënten verzorgd waarvan er 21 verblijven op de afdeling intensieve zorg. Een kleine vooruitgang in vergelijking met gisteren.

Stapje per stapje…zo proberen we allemaal samen uit de coronacrisis te geraken en ook in het UZ verbetert de situatie dag na dag. Zo worden er in het Leuvense ziekenhuis momenteel 50 patiënten verzorgd die besmet zijn met het coronavirus COVID-19. Daarvan liggen er 21 patiënten op intensieve zorg, waarvan 11 aan een beademingstoestel.

Ter vergelijking: dinsdag werden er nog 52 patiënten verzorgd op de corona-afdeling. Daarvan lagen er 23 patiënten op intensieve zorg, waarvan 12 aan een beademingstoestel. Conclusie? Langzaam maar zeker vermindert het aantal coronapatiënten in UZ Leuven. Om die evolutie aan te houden, is het belangrijk dat alle bestaande en nieuwe maatregelen die de federale overheid vandaag bekend maakt nauwgezet worden gevolgd. Daarbovenop is het correct gebruiken en dragen van een mondmasker een aanvulling op de afstandsregel van anderhalve meter. In stations is dat verplicht maar ook om te winkelen wordt het dragen van een mondmasker aangeraden. Tot slot blijft meer dan geregeld je handen wassen met warm water en zeep de basis voor je eigen gezondheid en die van andere mensen in de strijd tegen het coronavirus.