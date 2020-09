UZ Leuven tijdelijk telefonisch niet bereikbaar: “Problemen al gedeeltelijk opgelost” Bart Mertens

17 september 2020

10u00 0 Leuven UZ Leuven was vanmorgen tijdelijk telefonisch niet bereikbaar van buitenaf door problemen met de provider. Intussen zou Telenet het probleem gedeeltelijk hebben opgelost en worden alle lijnen gecontroleerd. Voor dringende hulp: contacteer 112.

Door problemen bij de provider was UZ Leuven deze ochtend tijdelijk telefonisch niet bereikbaar van buitenaf. Omgekeerd konden ook vanuit het ziekenhuis geen externe nummers gebeld worden. Contact met UZ Leuven en de opgenomen patiënten via mobiele toestellen bleef uiteraard mogelijk. “Voor spoedeisende hulp blijft het noodnummer 112 beschikbaar. De telefonieproblemen in UZ Leuven zijn intussen gedeeltelijk opgelost door Telenet. We controleren momenteel of alle lijnen weer werken”, laat UZ Leuven weten.