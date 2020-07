UZ Leuven telt vijf coronapatiënten Kim Aerts

24 juli 2020

10u25 0

In UZ Leuven verbleven donderdag vijf patiënten die verzorgd werden voor Covid-19. Twee van die patiënten liggen op intensieve zorgen, onder wie een persoon die aan een beademingstoestel ligt. “Momenteel zijn er geen nieuwe bevestigde COVID-19 patiënten op intensieve zorgen”, zegt Suzy Van Hoof. Er revalideren nog wel zeven ex-Covid-19-patiënten op campus Pellenberg in Lubbeek. Op woensdag lagen er nog vier patiënten in het UZ Leuven.