UZ Leuven telt nog acht coronapatiënten Kim Aerts

07 juni 2020

15u12 0 Leuven In UZ Leuven heeft een coronapatiënt afgelopen weekend het ziekenhuis mogen verlaten. Momenteel worden er nog acht personen verzorgd die besmet zijn met COVID-19.

Op de afdeling intensieve zorgen liggen nog steeds vier patiënten, waarvan er drie beademd worden. Ter vergelijking: vrijdag was er sprake van negen coronapatiënten waarvan er vier verbleven op de afdeling intensieve zorgen. Op donderdag werden nog vier patiënten beademd. Tegenover woensdag is er een lichte stijging merkbaar. Dan lagen nog zeven patiënten op de corona-afdeling waarvan slechts eentje op intensieve zorg. Dinsdag lag er zelfs geen enkele coronapatiënt meer op de intensieve afdeling. UZ Leuven blijft ondertussen ook het referentielabo voor het testen op het coronavirus. Donderdag stond de teller van het aantal testen in UZ Leuven op 43.600 waarvan er 5.286 testen positief waren. Op donderdag 4 juni gebeurden er in het Leuvense labo nog 206 testen waarvan er slechts 1 positief was en dat is uiteraard een hoopvol resultaat.