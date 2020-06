UZ Leuven: slechts één positieve coronatest vandaag Bart Mertens

16 juni 2020

Leuven De coronacijfers gaan nog steeds in de goede richting in UZ Leuven. Vandaag was er bijvoorbeeld slechts één coronatest positief in het Leuvense labo. Ondertussen verblijven er nog 6 patiënten op de corona-afdeling.

Ondanks de vele versoepelingen blijven de coronacijfers positief in onze regio. Het referentielabo van UZ Leuven voerde vandaag 167 coronatesten uit en slechts één test bleek positief. Die gunstige cijfers zetten zich nu al een tijdje door en voorlopig is er geen grote ongerustheid bij de virologen dat er zich opnieuw een stijging zou voordoen de komende dagen. UZ Leuven deed tot op heden al testen bij 50.876 patiënten waarvan 5.318 testen positief waren. Ook wat betreft het aantal opgenomen coronapatiënten blijven de cijfers relatief stabiel. Momenteel worden er nog 6 patiënten verzorgd met COVID-19. Dat is er eentje minder in vergelijking met maandag. Net zoals in het begin van de week liggen er 3 patiënten op intensieve zorg en die worden alle drie beademd. Er revalideren ook 8 ex-COVID-19-patiënten in campus Pellenberg. Dat zijn er dan weer twee meer in vergelijking met maandag.