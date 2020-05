UZ Leuven: opnieuw lichte stijging van het aantal coronapatiënten Bart Mertens

26 mei 2020

18u31 0 Leuven Geen reden tot grote ongerustheid maar het aantal patiënten op de corona-afdeling in UZ Leuven is vandaag licht gestegen. Momenteel worden er 20 patiënten verzorgd die besmet zijn met COVID-19.

In UZ Leuven worden momenteel 20 patiënten verzorgd die besmet zijn met het coronavirus COVID-19. Daarvan liggen er 4 patiënten op intensieve zorg, waarvan 3 aan een beademingstoestel. In vergelijking met maandag is er sprake van een lichte stijging. Toen kregen 16 patiënten verzorging op de speciale corona-afdeling. Het aantal patiënten op de afdeling intensieve zorg is dan weer gedaald met twee. Het aantal personen aan een beademingstoestel is gelijk gebleven in vergelijking met maandag. De lichte stijging is geen reden tot ongerustheid, al benadrukken de specialisten van UZ Leuven wel dat het belangrijk is om de coronamaatregelen nauwgezet op te volgen.