UZ Leuven: opnieuw 3 coronapatiënten op intensieve Bart Mertens

31 juli 2020

16u00 0

In UZ Leuven worden in totaal 4 patiënten verzorgd met COVID-19. Dat is er één minder in vergelijking met gisteren maar er liggen wel meer patiënten op intensieve zorg. Gisteren was er nog sprake van 2 patiënten op die afdeling en dat aantal is gestegen naar 3. Twee coronapatiënten op de intensieve afdeling zijn nog van de eerste golf en die worden allebei beademd. Eentje is een nieuwe patiënt van de tweede golf. Vandaag deed het labo in het Leuvense ziekenhuis ook 639 coronatesten waarvan er 9 positief waren. In vergelijking met de voorbije dagen is er een lichte stijging in het aantal positieve testen.