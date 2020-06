UZ Leuven: opnieuw 1 coronapatiënt op intensieve Bart Mertens

03 juni 2020

17u58 4 Leuven Er ligt opnieuw één coronapatiënt op de intensieve afdeling in UZ Leuven. Toch is dat lang geen reden voor paniek volgens de virologen. De cijfers blijven gunstig evolueren en het aantal besmettingen blijft zakken.

UZ Leuven is referentielabo voor het testen op het coronavirus en verzorgt patiënten met COVID-19. Algemeen genomen blijven de cijfers evolueren in de goede richting. Zo zakte het aantal besmettingen gisteren onder de honderd en vandaag was er opnieuw een daling. In het UZ Leuven lagen gisteren nog zes patiënten die besmet zijn met het coronavirus en geen enkele patiënt verbleef nog op de afdeling intensieve zorgen. Vandaag moest er wel opnieuw één patiënt worden opgenomen op die afdeling. Het totale aantal coronapatiënten in UZ Leuven klokt nu af op 7 en dat is nog altijd bijzonder weinig.