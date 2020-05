UZ Leuven ontwerpt ‘Graag duidelijk’-button om communicatie voor slechthorenden te vergemakkelijken EDLL

11 mei 2020

13u55 0 Leuven UZ Leuven heeft een speciale ‘Graag duidelijk, ik ben slechthorend’-button ontworpen, waarmee je kan aangeven dat je gehoorverlies hebt. Volgens het ziekenhuis is zo'n hulpmiddel noodzakelijk omdat slechthorenden door het dragen van mondmaskers extra hinder ondervinden.

Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn, moet iedereen een mondmasker dragen in het ziekenhuis en op verschillende openbare plaatsen. Dat is een probleem voor slechthorenden, die vaak de lippen lezen en vertrouwen op gezichtsuitdrukkingen om hun gesprekspartner te begrijpen. Daarom heeft UZ Leuven nu een button met de boodschap ‘Graag duidelijk, ik ben slechthorend’ ontworpen, waarmee je kan aangeven dat je gehoorverlies hebt. Op die manier kunnen zorgverleners en andere gesprekspartners daar rekening mee houden. Iedereen met licht tot ernstig gehoorverlies, die naar UZ Leuven komt, kan vanaf vandaag zo’n button ophalen aan het onthaal van campus Gasthuisberg.

Niet-stigmatiserend

“Het is belangrijk dat we de groep van slechthorenden niet vergeten in deze bijzondere situatie. Zo zullen mensen met latent gehoorverlies, bij wie je het anders niet zou opmerken, nu wel hinder ondervinden als de mond en een groot deel van het gezicht bedekt worden door een masker. Met de button willen we een toegankelijk hulpmiddel aanreiken om de communicatie vlotter te laten verlopen, zowel in het ziekenhuis als in het openbare leven. Dat doen we graag op een ludieke, niet-stigmatiserende manier”, verduidelijkt professor Nicolas Verhaert, oorchirurg in UZ Leuven.

Volume, klankkleur en gebaren

Om jezelf met een mondmasker duidelijk te maken aan een slechthorende, is het vooral belangrijk om traag en duidelijk te spreken. Daarnaast kan je letten op je klankkleur om een boodschap over te brengen. “Van kleins af aan leren we informatie afleiden uit klankkleur. Als iemand bijvoorbeeld iets op een boze manier zegt, weten we dat die persoon boos is zonder te weten wat die precies gezegd heeft. Verder helpt het om je boodschap visueel te ondersteunen met dagdagelijkse gebaren en om achtergrondgeluid zoveel mogelijk te vermijden”, stelt professor Verhaert.

Daarnaast werkte de dienst beroepskledij van UZ Leuven de voorbije weken een mondmasker met plastic venster uit voor zorgverleners die met slechthorenden werken, zoals logopedisten, audiologen en oorchirurgen. Zo'n transparant masker maakt liplezen mogelijk. Momenteel wordt nog getest welk type plastic het meest geschikt is om condensatie van het plastic venster te minimaliseren.