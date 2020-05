UZ Leuven: nog vier patiënten aan beademingstoestel Bart Mertens

20 mei 2020

18u31 5 Leuven Het blijft de goede richting uitgaan in UZ Leuven wat betreft het aantal coronapatiënten. Momenteel liggen er nog 23 patiënten met een COVID-19-besmetting in het Leuvense ziekenhuis waarvan slechts vier aan een beademingstoestel.

In UZ Leuven worden momenteel 23 patiënten verzorgd die besmet zijn met het coronavirus COVID-19. Daarvan liggen er 6 patiënten op intensieve zorg waarvan 4 aan een beademingstoestel. Alweer een positieve evolutie in vergelijking met gisteren. Toen lagen er nog 25 coronapatiënten in UZ Leuven. Positief is ook dat het aantal patiënten op de afdeling intensieve zorgen langzaam maar zeker blijft dalen. Ook het aantal mensen dat aan een beademingstoestel ligt, gaat langzaam in dalende lijn. Momenteel is dat nog het geval bij 4 patiënten. Ter vergelijking: op 8 april lagen er nog 37 coronapatiënten aan een beademingstoestel. Na die piek werd de daling ingezet.

Ondertussen blijft UZ Leuven ook testen uitvoeren. In totaal deed UZ Leuven al testen bij 35.800 patiënten waarvan 5.231 testen positief waren. Vandaag gebeurden er in het Leuvense labo 703 testen waarvan er 8 positief waren. Het aantal positieve testen in UZ Leuven ligt merkelijk lager dan tijdens de piek van de corona-epidemie. Het blijft nu van groot belang om de maatregelen te blijven opvolgen zodat de cijfers positief kunnen blijven evolueren.