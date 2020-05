UZ Leuven: nog 52 patiënten op corona-afdeling Bart Mertens

05 mei 2020

19u00 0 Leuven De daling van het aantal patiënten in UZ Leuven zet zich langzaam door. Momenteel worden er nog 52 patiënten verzorgd die besmet zijn met COVID-19. Het aantal patiënten op intensieve zorg is wel licht gestegen.

In UZ Leuven worden momenteel 52 patiënten verzorgd die besmet zijn met het coronavirus COVID-19. Daarvan liggen er 23 patiënten op intensieve zorg, waarvan 12 aan een beademingstoestel. De langzame daling zet zich dus door. Maandag werden in UZ Leuven nog 59 patiënten verzorgd met het coronavirus. Opvallend is wel dat het aantal patiënten op de afdeling intensieve zorgen licht is gestegen. Maandag lagen er nog 20 patiënten op die afdeling waarvan 11 aan een beademingstoestel. Toch doet dat gegeven geen afbreuk aan de positieve evolutie in de cijfers.