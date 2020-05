UZ Leuven: nog 13 coronapatiënten in ziekenhuis Bart Mertens

27 mei 2020

16u35 4 Leuven Het gaat alsmaar beter met de coronacijfers in UZ Leuven. Momenteel worden er nog 13 patiënten die besmet zijn met COVID-19 verzorgd in het Leuvense ziekenhuis. Dat zijn er 7 minder in vergelijking met dinsdag.

UZ Leuven is referentielabo voor het testen van het coronavirus COVID-19 maar vangt ook patiënten met een bevestigde coronabesmetting op. Wat het testen betreft zitten de cijfers nog steeds bijzonder goed. Vandaag werden er in het Leuvense labo 160 testen uitgevoerd waarvan er 3 positief waren. In totaal deed UZ Leuven ondertussen al testen bij 39.209 patiënten. Bij 5.263 personen bleek de test positief. Ook de cijfers van het aantal opnames blijven in de goede richting evolueren. Dinsdag lagen er nog 20 patiënten op de corona-afdeling maar dat aantal is vandaag gezakt naar 13. Daarvan liggen er 4 patiënten op de afdeling intensieve zorg, waarvan 3 aan een beademingstoestel. Wat die laatste twee cijfers betreft is er geen evolutie in vergelijking met dinsdag.