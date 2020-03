UZ Leuven: “Mondmaskers zijn nog niet op” Bart Mertens

16 maart 2020

18u52 20 Leuven UZ Leuven is nog niet door de voorraad mondmaskers heen voor het medisch personeel. Dat bevestigt de persdienst van het ziekenhuis. “Er is wereldwijd een tekort maar we springen heel zuinig om met onze voorraad. UZ Leuven gaat wel een oproep lanceren om goedgekeurde mondmaskers binnen te brengen”, klinkt het.

De voorraad mondmaskers is nog niet op in UZ Leuven. Er deed een gerucht de ronde dat er een nijpend tekort aan mondmaskers zou zijn voor het medisch personeel in UZ Leuven maar dat blijkt nog niet het geval. Feit is wel dat de nood aan nieuwe mondmaskers stilaan dringend begint te worden in ons land. “Er is wereldwijd een tekort aan mondmaskers”, zegt Ann Lemaître van de persdienst. “UZ springt er dan ook heel zuinig mee om. Dat wordt al van weken terug gevraagd aan ons personeel. Maar klopt niet dat ze op zijn.” UZ Leuven gaat wel een oproep lanceren om goedgekeurde mondmaskers binnen te brengen maar meer details zijn daarover nog niet bekend.

8 coronapatiënten

UZ Leuven is zoals bekend het referentielabo voor het testen van het coronavirus en vangt ook patiënten met een bevestigde coronabesmetting op. Volgens de laatste cijfers die bekend werden gemaakt door UZ Leuven worden er momenteel acht patiënten verzorgd die besmet zijn met het coronavirus COVID-19. Zes mensen verblijven op de afdeling intensieve zorgen. Eén patiënt wordt momenteel beademd. Net zoals de andere ziekenhuizen stelt UZ Leuven geplande opnames en operaties uit. “Er werden op zondag en maandag 99 opnames uitgesteld. In 75 procent van de gevallen gaat het om een niet-dringende operatie, de overige 25 procent zijn niet-dringende opnames zonder operatie. Er zullen de volgende dagen nog heel wat opnames uitgesteld moeten worden.” Nog dit: in UZ Leuven stelden artsen tot nu toe ongeveer 10.000 niet-dringende raadplegingen uit voor de komende drie weken.

