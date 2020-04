UZ Leuven: lichte stijging van aantal coronapatiënten Bart Mertens

21 april 2020

17u15 0 Leuven Het aantal coronapatiënten in het UZ Leuven is vandaag licht gestegen in vergelijking met gisteren. Grote conclusies kan je aan die evolutie weliswaar niet verbinden. Feit is dat het enorm belangrijk blijft om de coronamaatregelen nauwgezet op te volgen.

In UZ Leuven worden momenteel 107 patiënten verzorgd die besmet zijn met het coronavirus COVID-19. Daarvan liggen er 38 patiënten op intensieve zorg, waarvan 19 aan een beademingstoestel. In vergelijking met de cijfers van maandag is er een lichte stijging in het aantal coronapatiënten maar dat wil niet zeggen dat het terug de slechte kant zou opgaan met de epidemie. Op maandag verbleven er 104 patiënten in het UZ Leuven met een besmetting met COVID-19. Daarvan lagen 36 patiënten op intensieve zorg, waarvan 17 aan een beademingstoestel. Het UZ Leuven blijft ondertussen heel wat coronatesten doen. In totaal werden er al 19.311 patiënten getest waarvan er 4.471 testen positief waren. Vandaag gebeurden er in het Leuvense labo welgeteld 322 testen waarvan er 23 positief bleken te zijn. Het UZ Leuven benadrukt dat het nog steeds enorm belangrijk is om de coronamaatregelen nauwgezet op te volgen in het dagelijks leven. Enkel op die manier kan de kracht van het virus voldoende afnemen om vervolgens in verschillende gecontroleerde stappen terug te kunnen keren naar een relatief normale samenleving.