UZ Leuven is klaar voor tweede coronagolf: momenteel 10 patiënten op intensieve zorgen Bart Mertens

13 oktober 2020

19u00 0 Leuven UZ Leuven is helemaal klaar voor de tweede coronagolf. Vanaf morgen worden er 24 bedden voorzien op de afdeling intensieve zorgen waarvan er momenteel 10 zijn bezet. In totaal liggen er 32 patiënten met een Covid-19-besmetting in UZ Leuven.

Het aantal coronabesmettingen ging de voorbije weken snel in stijgende lijn. De federale regering nam vorige week al maatregelen en ook de stad Leuven kondigde verstrengingen aan. De KU Leuven liet vandaag ook weten dat de universiteit vanaf volgende week maandag van code geel naar code oranje gaat. Hoewel onder meer biotatisticus Geert Molenberghs nu al pleit voor code rood is daar nog geen sprake van volgens rector Luc Sels. Conclusie? De situatie in onze regio is zorgwekkend maar nog niet dramatisch. Wat de cijfers betreft: in de stad Leuven was er tussen 26 september en 9 oktober sprake van 180 coronabesmettingen. In kleinere gemeenten zoals Herent en Lubbeek is er respectievelijk sprake van 31 en 21 besmettingen.

24 bedden

In het UZ Leuven is tot op heden alles onder controle en is er nog lang geen sprake van capaciteitsproblemen. Momenteel worden er 32 patiënten met COVID-19 verzorgd waarvan 10 patiënten op intensieve zorg. Twee patiënten op intensieve zorg krijgen beademing. Ter vergelijking: een week geleden stond de teller op 11 coronapatiënten waarvan vier op intensieve zorg. Opmerkelijk gegeven: van de 11 patiënten was er nog één die al in het ziekenhuis verblijft sinds de eerste coronagolf. Vanaf morgen wordt in alle ziekenhuizen in ons land een kwart van de bedden voorbehouden voor Covid-19-patiënten. Concreet voor UZ Leuven komt dat neer op 24 bedden op de afdeling intensieve zorgen en 50 bedden op andere afdelingen. UZ Leuven benadrukt dat het ziekenhuis goed voorbereid is op de tweede golf en dat de reguliere zorg voorlopig niet in gevaar komt door de tweede coronagolf. Ook inzake personeelsbezetting worden er geen problemen verwacht in UZ Leuven.