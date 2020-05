UZ Leuven houdt testweek om capaciteit niet-dringende consultaties te verhogen EDLL

11u09 7 Leuven Het UZ Leuven start maandag met een testweek om na te gaan hoe en met welke voorzorgsmaatregelen er op opnieuw meer consultaties en operaties kunnen plaatsvinden. Op 11 mei wil Gasthuisberg de capaciteit daarvan opnieuw verhogen.

Naast de verzorging van coronapatiënten, gebeuren er in het UZ Leuven momenteel al een aantal andere dringende ingrepen, onder meer op de afdelingen oncologie. Maar de komende dagen zal het Leuvense ziekenhuis ook andere operaties, die in eerste instantie waren uitgesteld, laten plaatsvinden. Daarom start Gasthuisberg vanaf maandag met een testweek.

In die eerste fase zal een beperkt aantal consultaties plaatsvinden.“We gaan bekijken hoe we onze patiënten op de beste en veiligst mogelijke manier opvangen”, zegt hoofdgeneesheer Gert Van Assche. “Hoe moeten we onze wachtruimtes organiseren zodat de social distancing kan gerespecteerd worden? Hoe kunnen we onze app gebruiken zodat mensen zich langs die weg kunnen inschrijven en niet moeten aanschuiven aan één van de inschrijfautomaten? Hoe kunnen we onze parkeersystemen organiseren? Dat willen we deze week allemaal bekijken.”

10 procent meer patiënten

In vergelijking met de voorbije weken zal het UZ Leuven hoogstens 10 procent meer patiënten ontvangen, om vanaf 11 mei wel opnieuw meer raadplegingen en operaties te organiseren. “Maar dan nog zullen we niet op onze volle capaciteit draaien”, zegt Van Assche. “Patiënten die in het ziekenhuis aankomen, zullen sowieso ook getest worden op COVID-19 alvorens ze opgenomen worden”, voegt woordvoerster Ann Lemaître toe. “We voorzien ook nog steeds mondmaskers voor al ons verzorgend personeel en de patiënten en bezoek is nog steeds niet mogelijk.”