UZ Leuven: “Grenzen sluiten voor medisch materiaal kan desastreus zijn voor heel Europa” Bart Mertens

21 maart 2020

10u20 0 Leuven De Europese universitaire ziekenhuizen vragen overheden om de levering van medische materialen tussen Europese landen niet te belemmeren. UZ Leuven sluit zich aan bij die oproep. Prof. dr. Wim Robberecht, gedelegeerd bestuurder UZ Leuven: “Grenzen sluiten voor medisch materiaal kan desastreus zijn voor heel Europa.”

De European University Hospital Alliance (EUHA) -een samenwerking van negen van de grootste Europese universitaire ziekenhuizen- trekt aan de alarmbel en vraagt met aandrang om de Europese regels over de open markt ook in tijden van crisis te respecteren. “Dat is een noodzaak om de bevoorrading van medisch materiaal, zoals mondmaskers en beademingstoestellen vlot te kunnen laten verlopen”, klinkt het. De dagdagelijkse realiteit is niet zo evident zo blijkt uit de praktijk. “Ziekenhuizen in heel Europa stellen vast dat bepaalde leveranciers het nodige beschermend materiaal of bepaalde medische toestellen niet meer kunnen leveren omdat nationale overheden in coronacrisis dreigen tussen te komen in leveringen aan andere landen. Dat kan de bevoorrading van de ziekenhuizen in gevaar brengen. De European University Hospitals Alliance (EUHA) doet daarom een dringende oproep aan de nationale en Europese overheden om afspraken over de interne markt te respecteren.”

Wij merken dat er een nationale reflex van ieder-voor-zich meespeelt bij de bevoorrading van ziekenhuizen Prof. dr. Wim Robberecht, gedelegeerd bestuurder UZ Leuven

Prof. dr. Wim Robberecht, gedelegeerd bestuurder UZ Leuven, sluit zich aan bij die oproep: “Het COVID-19-virus stelt de ziekenhuizen voor grote uitdagingen op logistiek vlak. Wij merken dat er een nationale reflex van ieder-voor-zich meespeelt bij de bevoorrading van ziekenhuizen. Het is nochtans van levensbelang dat de principes van de open markt kunnen blijven spelen zodat de ziekenhuizen in staat blijven om deze pandemie te bestrijden. Grenzen sluiten voor medisch materiaal kan desastreus zijn voor heel Europa.”