UZ Leuven: geen enkele positieve test in labo Bart Mertens

25 mei 2020

18u30 40 Leuven De coronacijfers blijven positief evolueren in UZ Leuven. Momenteel worden er nog 16 patiënten verzorgd die besmet zijn met COVID-19. Ook opmerkelijk: in het Leuvense labo bleek vandaag geen enkele coronatest positief.

In UZ Leuven worden momenteel nog 16 patiënten verzorgd die besmet zijn met het coronavirus COVID-19. Daarvan liggen er 6 patiënten op intensieve zorg, waarvan 3 aan een beademingstoestel. Alweer een vooruitgang want zondag lagen er nog 21 coronapatiënten in het Leuvense ziekenhuis. Ook inzake testen was er vandaag opmerkelijk nieuws. In het Leuvense labo werden 253 testen uitgevoerd en daarvan bleek er geen enkele positief te zijn. In totaal deed UZ Leuven al testen bij 37.939 patiënten waarvan 5.253 testen positief waren.