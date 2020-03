UZ Leuven en stad Leuven blijven op zoek naar mondmaskers: “Stad gaf haar eigen voorraad al aan de hulpverleners” Bart Mertens

17 maart 2020

17u31 3 Leuven Het UZ Leuven is nog steeds op zoek naar mondmaskers voor het medisch personeel. Het ziekenhuis doet daarom nogmaals een oproep om geschikte mondmaskers binnen te brengen. “Noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de voorraad toereikend blijft”, klinkt het bij de persdienst van UZ Leuven. Ook de stad Leuven doet een oproep naar de bevolking om mondmaskers binnen te brengen. “We hebben onze eigen voorraad al aan de hulpverleners gegeven”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a).

Er zijn al extra mondmaskers geleverd in ons land en er zouden er nog op komst zijn maar in afwachting daarvan blijft UZ Leuven oproepen om mondmaskers binnen te brengen in het ziekenhuis. Het is immers van het allergrootste belang dat artsen en verpleegkundigen gezond blijven om de hulpverlening draaiende te houden en mondmaskers zijn cruciaal in dat verhaal. “Om ervoor te zorgen dat de voorraad mondmaskers toereikend blijft de komende weken doet UZ Leuven inderdaad opnieuw een oproep om mondmaskers naar het ziekenhuis te brengen”, laat de persdienst van het Leuvens universitair ziekenhuis optekenen. “Let wel, niet elk mondmasker komt in aanmerking voor medische zorg. Wij zoeken voornamelijk mondmaskers van het type FFP2 en FFP3, met of zonder ventiel. Op het masker of op de verpakking staan verwijzingen: CE–label (nummer speelt geen rol), Europese Norm EN149:2001 N95 of KN95. De fabrikant of het merk is niet van belang. Chirurgische mondmaskers zijn ook welkom maar gestikte linnen maskers zijn helaas niet inzetbaar in het ziekenhuis.”

Wie beschikt over dergelijke mondmaskers kan die elke werkdag tussen 8 en 20 uur bezorgen aan het onthaal in de ontvangsthal van campus Gasthuisberg ‘Herestraat 49, Leuven).

De vraag naar mondmaskers (FFP2, FFP3, chirurgische maskers en gelaatsmaskers in plexiglas) is dwingend Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a)

Ook de stad Leuven organiseert een inzameling van mondmaskers. “De vraag naar mondmaskers (FFP2, FFP3, chirurgische maskers en gelaatsmaskers in plexiglas) is dwingend”, laat burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) optekenen. “De stad gaf gisteren al haar eigen voorraad aan de hulpverleners en roept iedereen op om zijn mondmaskers binnen te brengen. Dat kan op het stadskantoor of in verschillende sporthallen (Rijschoolstraat, Ymeria, Kessel-Lo en Heverlee), elke werkdag van 8 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u30. Buiten deze uren en tijdens het weekend kunnen de mondmaskers naar het stadskantoor gebracht worden na een telefonische afspraak via het nummer 016/27.27.72. Dat nummer is 7 op 7 bereikbaar van 8 tot 20u.”

Zelfgemaakte maskers

Nog dit: mensen bieden ook aan om zelf mondmaskers te maken. Momenteel zijn er nog geen duidelijke instructies om zelf een veilig mondmasker te maken. Van zodra die instructies er zijn (welke stof, hoeveel lagen en welke vorm) zal er via het platform Leuven Helpt een oproep komen vanuit het Leuvense stadsbestuur.