UZ Leuven en M Leuven slaan de handen in elkaar voor kunstproject in kinderziekenhuis Bart Mertens

21 februari 2020

10u00 1 Leuven In het kinderziekenhuis van UZ Leuven werkten jonge patiënten de voorbije week aan een eigen kunstwerk. Dat deden ze samen met beeldend kunstenaar Nel Aerts. M Leuven en UZ Leuven willen door het project samen de veerkracht van de kinderen in het ziekenhuis vergroten.

UZ Leuven en M Leuven zijn ervan overtuigd dat kunst en creativiteit een belangrijke kracht hebben in het genezingsproces. Daarom richtten ze in het nieuwe kinderziekenhuis van UZ Leuven een aparte Muzekamer in, een creatieve hotspot. Dat is een ruimte waar creativiteit volop tot uiting mag komen en waar de link naar museum M Leuven wordt gelegd. Zo worden er interactieve ontmoetingen, ateliers en expo’s met kunstenaars en artiesten georganiseerd.

Kunst zal de patiënten niet genezen, maar het kan wel een instrument zijn om beter met hun situatie om te gaan Kunstenaar Nel Aerts

De voorbije week konden de kinderen in een eerste project werken aan hun eigen kunstwerk onder begeleiding van kunstenaar Nel Aerts. Aerts richtte in het ziekenhuis een soort textielatelier in, waar kinderen hun eigen deken konden maken. “Ik wil de nadruk leggen op hun kracht. Kunst zal hen niet genezen, maar in het beste geval kan het wel een instrument zijn om beter met hun situatie om te gaan. Als ik daar een steentje toe kan bijdragen, ben ik heel tevreden”, zegt Nel Aerts.

Eigen verhaal

Het project kaderde in het bredere programma ‘Muze en Kunst voor het kinderziekenhuis’. Denise Vandevoort, schepen van Cultuur en voorzitter van M Leuven: “We willen de kinderen en de jongeren een kans geven om met hun talenten en met hun eigen verhaal buiten de ziekenhuiskamer te treden. Zowel bij M als bij UZ Leuven zijn we ervan overtuigd dat creatieve expressie de veerkracht van de kinderen alleen maar ten goede kan komen.”