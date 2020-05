UZ Leuven: één patiënt minder op intensieve zorg Bart Mertens

15 mei 2020

17u00 0 Leuven In UZ Leuven verblijven nog steeds 22 patiënten die besmet zijn met COVID-19. Geen vooruitgang tegenover donderdag, maar op de afdeling intensieve zorg ligt er in vergelijking met gisteren wel één patiënt minder.

Het aantal coronapatiënten in UZ Leuven ging deze week gestaag achteruit. Maandag verbleven er nog 34 patiënten op de corona-afdeling, maar ondertussen is dat aantal gezakt tot 22 patiënten. Daarvan liggen er 9 op de afdeling intensieve zorg, waarvan zes aan een beademingstoestel.

Ter vergelijking: maandag was er nog sprake van 12 patiënten op intensieve zorg waarvan 8 aan een beademingstoestel. In vergelijking met donderdag is het aantal coronapatiënten evenwel stabiel gebleven. Er ligt wel één patiënt minder op intensieve zorg.