UZ Leuven: één patiënt minder op intensieve zorgen Bart Mertens

19 juni 2020

18u15 0

De coronacijfers in UZ Leuven bleven de voorbije dagen eerder stabiel. Momenteel worden er nog 5 patiënten verzorgd met COVID-19 in het Leuvense ziekenhuis. Daarvan liggen 2 patiënten op intensieve zorg, waarvan er 2 beademd worden. Een iets betere situatie in vergelijking met de voorbije twee dagen want toen verbleven er nog 6 patiënten met het coronavirus in UZ Leuven. Daarvan lagen 3 patiënten op intensieve zorg, waarvan er 3 beademd worden. Er revalideren ook nog 7 ex-COVID-19-patiënten in campus Pellenberg, eentje minder in vergelijking met donderdag.