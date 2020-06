UZ Leuven: drie patiënten op intensieve zorg Bart Mertens

15 juni 2020

16u56 3 Leuven In UZ Leuven worden momenteel nog drie coronapatiënten verzorgd op de afdeling intensieve zorgen. Wat dat aantal betreft is er geen verandering in vergelijking met eind vorige week. Het totale aantal coronapatiënten in UZ Leuven ging de voorbije dagen wel in dalende lijn.

De coronacijfers in UZ Leuven blijven positief. Het totale aantal patiënten met een COVID-19-besmetting klokt vandaag af op 7. In vergelijking met eind vorige week is er stilaan opnieuw een dalende trend ingezet. Vorige week vrijdag was er nog sprake van 9 coronapatiënten in het Leuvense ziekenhuis. In het weekend daalde dat aantal naar 8 patiënten. Wat betreft het aantal patiënten op intensieve zorg is er voorlopig een stabilisatie. Eind vorige week lagen er 3 patiënten op intensieve en dat is nog steeds het geval. Die patiënten worden allen beademd. UZ Leuven laat verder nog weten dat er 6 voormalige coronapatiënten revalideren in campus Pellenberg. Eind vorige week stond die teller nog op 8 ex-coronapatiënten.