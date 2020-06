UZ Leuven: drie coronapatiënten op intensieve Bart Mertens

12 juni 2020

16u00 0

In UZ Leuven worden momenteel negen patiënten verzorgd met Covid-19. Daarvan liggen drie patiënten op intensieve zorg, waarvan er drie beademd worden. Er revalideren acht ex-coronapatiënten in campus Pellenberg. UZ Leuven is het referentielabo voor het testen op het coronavirus en verzorgt patiënten met Covid-19. In UZ Leuven worden momenteel acht patiënten verzorgd met Covid-19. Daarvan liggen drie patiënten op intensieve zorgen, waarvan er drie beademd worden. Er revalideren zeven ex-coronapatiënten in campus Pellenberg. In totaal deed UZ Leuven al testen bij 47.967 patiënten waarvan 5.310 testen positief waren. Op donderdag 11 juni gebeurden er in het Leuvense labo 133 testen waarvan er 0 positief waren.