UZ Leuven: de coronacijfers blijven goed Bart Mertens

22 juni 2020

19u01

Ondanks alle versoepelingen blijven de coronacijfers voorlopig goed. Dat is ook het geval in UZ Leuven. Momenteel worden er nog 6 patiënten verzorgd met COVID-19 en daarvan liggen 2 patiënten op intensieve zorg. Ze moeten allebei beademd worden. In vergelijking met eind vorige week kwam er dit weekend één coronapatiënt bij in het Leuvense ziekenhuis. Er revalideren ook 7 ex-COVID-19-patiënten in campus Pellenberg.