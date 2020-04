UZ Leuven: de cijfers blijven stabiel Bart Mertens

09 april 2020

18u30 0 Leuven Na een lichte daling gisteren blijft het aantal coronapatiënten ongeveer stabiel in UZ Leuven. Vandaag worden er 145 patiënten verzorgd. Dat is er eentje minder dan gisteren maar het aantal patiënten op intensieve zorgen blijft wel licht stijgen.

In UZ Leuven worden momenteel 145 patiënten verzorgd die besmet zijn met het coronavirus COVID-19. Daarvan liggen er 57 patiënten op intensieve zorg, waarvan 34 aan een beademingstoestel. Gisteren klokte het totaal aantal coronapatiënten nog af op 146 waarvan er 54 patiënten op intensieve zorg lagen. 37 onder hen lagen aan een beademingstoestel. In totaal deed UZ Leuven nu al coronatesten bij 15.107 patiënten. 3.763 testen bleken positief. Vandaag gebeurden er in het Leuvense labo 159 testen waarvan er 21 positief waren.

Steun aan woonzorgcentra

Ziekenhuisnetwerk Plexus –bestaande uit AZ Diest, RZ Tienen, Heilig Hart Leuven en UZ Leuven- laat ondertussen weten dat ze de woonzorgcentra gaan ondersteunen tijdens deze coronacrisis. “De noden en vragen vanuit de woonzorgcentra zijn bekend en in de ziekenhuizen is overleg lopende om initiatieven ter ondersteuning op te starten”, klinkt het. “Rekening houdend met de vragen die woonzorgcentra hebben, gaan de ziekenhuizen na met welke middelen zij concrete hulp kunnen bieden. Oplossingen en kennis worden ook maximaal tussen de betrokken ziekenhuizen gedeeld.”