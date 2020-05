UZ Leuven: daling aantal patiënten zet zich langzaam door Bart Mertens

04 mei 2020

16u53 6 Leuven Het UZ Leuven heeft vandaag nieuwe cijfers bekend gemaakt over het aantal patiënten met COVID-19. Momenteel worden er 59 patiënten verzorgd die besmet zijn met het coronavirus. De vorige cijfers dateren van vorige week donderdag. Toen lagen er 61 patiënten met COVID-19 in UZ Leuven.

In UZ Leuven worden momenteel 59 patiënten verzorgd die besmet zijn met het coronavirus COVID-19. Daarvan liggen er 20 patiënten op intensieve zorg, waarvan 11 aan een beademingstoestel. Sinds eind april heeft het aantal patiënten met het coronavirus een daling ingezet in UZ Leuven. Toch is die daling niet spectaculair maar eerder gestaag. Dat wijst erop dat patiënten die besmet zijn met het coronavirus relatief lang in het ziekenhuis moeten blijven. De vorige cijfers die UZ Leuven bekend maakte, dateren van eind vorige week. Toen werden er 61 patiënten verzorgd die besmet zijn met het coronavirus COVID-19 waarvan 22 patiënten op intensieve zorg en 15 aan een beademingstoestel. Toch blijven de dalende cijfers bemoedigend en het komt er volgens de specialisten nu op aan om de coronamaatregelen nauwgezet te blijven opvolgen. Ze wijzen er ook op dat het dragen van een mondmasker de regel van anderhalve meter afstand houden niet teniet doet maar enkel een bijkomende maatregel is om jezelf en anderen te beschermen op plaatsen waar afstand houden niet altijd evident is, zoals bijvoorbeeld het openbaar vervoer.