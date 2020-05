UZ Leuven: coronacijfers blijven stabiel Bart Mertens

21 mei 2020

17u45 2 Leuven Net zoals de voorbije dagen blijven de coronacijfers eerder stabiel in UZ Leuven. Gezien de eerdere daling en de afbouw van de lockdown is dat goed nieuws. Momenteel worden er 24 patiënten verzorgd die besmet zijn met COVID-19.

UZ Leuven heeft een referentielabo voor het testen van COVID-19 en vangt ook patiënten met een bevestigde coronabesmetting op. In het Leuvense ziekenhuis worden momenteel 24 patiënten verzorgd die besmet zijn met het coronavirus. Daarvan liggen 7 patiënten op intensieve zorg, waarvan 3 aan een beademingstoestel. Er is weliswaar sprake van een stijging van één patiënt in vergelijking met woensdag op de afdeling intensieve zorg, maar er ligt ook één patiënt minder aan een beademingstoestel.

De relatief stabiele cijfers die langzaam maar zeker dalen in het algemeen tonen aan dat de piek van de corona-epidemie nu met zekerheid achter ons ligt. Het blijft wel belangrijk om de maatregelen nauwgezet op te volgen want gezien de afbouw van de lockdown behoort een heropleving van het virus met meer besmettingen altijd tot de mogelijkheden. Toch verwachten specialisten niet direct een nieuwe piek. Indien die er komt, zou zich dat eerder voordoen na de zomer.