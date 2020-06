UZ Leuven bijna coronavrij: geen enkele COVID-19-patiënt meer op intensieve Bart Mertens

02 juni 2020

16u06 6 Leuven De corona-epidemie is nog niet voorbij maar de coronacijfers in UZ bewijzen dat de moeilijkste tijd voorlopig achter ons ligt. Sinds dit weekend ligt er geen enkele coronapatiënt meer op de intensieve afdeling. Het aantal patiënten op de corona-afdeling is ook gedaald tot zes.

In UZ Leuven worden momenteel 6 patiënten verzorgd die besmet zijn met het coronavirus COVID-19. Dat is bijna een halvering in vergelijking met zondag want toen verbleven er nog 11 patiënten met het coronavirus in het Leuvense ziekenhuis. En misschien nog belangrijker: er liggen geen patiënten met COVID-19 meer op intensieve zorg en dat is al sinds het voorbije weekend het geval. Eind vorige week lagen er nog 13 patiënten in UZ Leuven met een besmetting. Daarvan lagen er 5 op de afdeling intensieve zorgen waarvan 3 aan een beademingstoestel. Het is nu wel duidelijk dat het ergste achter de rug is maar dat wil niet zeggen dat het coronavirus verdwenen is. Specialisten blijven erop wijzen dat het van groot belang is om de opgelegde maatregelen nauwgezet te blijven volgen want de kans op een tweede opstoot blijft aanwezig.