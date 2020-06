UZ Leuven: alweer één coronapatiënt minder Bart Mertens

09 juni 2020

17u18 2 Leuven In vergelijking met gisteren ligt er één coronapatiënt minder in UZ Leuven. Dat is goed nieuws want de voorbije dagen was er sprake van een lichte stijging in het aantal opgenomen mensen met een COVID-19-besmetting.

In UZ Leuven worden momenteel 8 patiënten verzorgd met COVID-19. Daarvan liggen 3 patiënten op intensieve zorg, waarvan er 3 beademd worden. Als we de huidige situatie vergelijking met die van maandag dan kunnen we spreken van een positieve evolutie. Toen werden er 9 patiënten verzorgd met COVID-19 in UZ Leuven. Daarvan lagen 4 patiënten op intensieve zorg, waarvan er 3 beademd worden. In het algemeen blijven de coronacijfers goed, ook in onze regio. Ook het lage aantal vastgestelde besmettingen bij uitgevoerde coronatesten in UZ Leuven is een positief teken. Toch moet iedereen waakzaam en voorzichtig blijven, zeker nu de vele versoepelingen in de afbouw van de lockdown soms voor een vals gevoel van veiligheid kunnen zorgen.