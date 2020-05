UZ Leuven: aantal coronapatiënten zakt naar 25 Bart Mertens

19 mei 2020

18u22 3 Leuven Het aantal coronapatiënten in UZ Leuven is opnieuw gezakt. Momenteel verblijven er 25 patiënten die besmet zijn met COVID-19 in het Leuvense ziekenhuis.

In UZ Leuven worden momenteel 25 patiënten verzorgd die besmet zijn met het coronavirus COVID-19. Daarvan liggen er 8 patiënten op intensieve zorg waarvan 5 aan een beademingstoestel. Ter vergelijking: gisteren werden er nog 28 patiënten verzorgd die besmet zijn met het coronavirus COVID-19. Daarvan lagen er 7 patiënten op intensieve zorg, waarvan 5 aan een beademingstoestel. Het aantal patiënten in UZ met een besmetting met COVID-21 is de voorbije dagen min of meer stabiel en we kunnen stilaan stellen dat de afbouw van de lockdown niet tot meer patiënten heeft geleid. Integendeel, met een uitzondering van enkele extra patiënten begin deze week in vergelijking met vorige week blijft de gestage daling zich doorzetten.