UZ Leuven: aantal coronapatiënten zakt naar 19 EDLL

22 mei 2020

14u26 0 Leuven Het totale aantal coronapatiënten in Gasthuisberg blijft alsmaar dalen. In UZ Leuven worden momenteel 19 patiënten verzorgd die besmet zijn met het coronavirus. Dat zijn er vijf minder dan gisteren.

De cijfers van het aantal coronapatiënten in UZ Leuven blijven dagelijks dalen. In het begin van de week werden er nog 28 COVID-19-patiënten verzorgd. Vrijdag staat de teller op 19. Daarvan liggen er 6 patiënten op intensieve zorgen, waarvan 3 aan een beademingstoestel. De dalende trend zet zich dus ook in Leuven geleidelijk aan voort. Volhouden is de boodschap. Het blijft belangrijk om alle maatregelen nauwgezet op te volgen.