UZ Leuven: aantal coronapatiënten stijgt weer licht Bart Mertens

08 juni 2020

17u11 0 Leuven In UZ Leuven worden momenteel 9 patiënten verzorgd met COVID-19. Daarvan liggen 4 patiënten op intensieve zorg, waarvan er 3 beademd worden. In vergelijking met het voorbije weekend is er één patiënt meer in het Leuvense ziekenhuis.

Het lijkt erop dat het aantal coronapatiënten in UZ Leuven heel langzaam weer in stijgende lijn gaat sinds begin vorige week. Op dinsdag 2 juni was er sprake van 6 coronapatiënten en lag er niemand meer op de afdeling intensieve. Eén dag later stond de teller op 7 coronapatiënten en één persoon op de intensieve zorg. Donderdag steeg het aantal patiënten met een COVID19-besmetting op die afdeling plots naar 4 en die moesten allen worden beademd. De teller van het totale aantal coronapatiënten steeg die dag naar 8 en vrijdag kwam daar nog 1 patiënt bij. Tijdens het weekend bleef de situatie stabiel maar vandaag steeg de teller naar 9 coronapatiënten. Daarvan liggen 4 patiënten op intensieve zorg, waarvan er 3 beademd worden. Hoewel er nog geen reden is tot paniek volgen de virologen de licht stijgende trend op de voet op na een periode van dagdagelijkse dalingen.

Weinig positieve testen

Ondertussen blijft UZ Leuven ook het referentielabo. In totaal deed UZ Leuven al testen bij 45.619 patiënten, waarvan 5.297 testen positief waren. Vandaag gebeurden er in het Leuvense labo 190 testen waarvan er 1 positief was. Vorige week donderdag klokte het aantal testen nog af op 43.600 met 5.286 positieve testen. Het feit dat het aantal positieve testen in UZ Leuven laag blijft, is een goed teken maar geen reden om de coronamaatregelen minder nauwkeurig op te volgen, zeker nu fase 3 van de afbouw van de lockdown is ingegaan.