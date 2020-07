UZ Leuven: aantal coronapatiënten op intensieve blijft stabiel Bart Mertens

29 juli 2020

17u24 0 Leuven Het aantal coronapatiënten in UZ Leuven blijft laag. In vergelijking met dinsdag kwam er één patiënt bij op de COVID-19-unit.

In UZ Leuven worden in totaal 6 patiënten verzorgd met COVID-19. Daarvan liggen nog 2 patiënten op intensieve zorg van de eerste coronagolf, beiden aan een beademingstoestel. Naast de al aanwezige patiënten kwam vandaag 1 patiënt vanuit een andere afdeling voor verder onderzoek naar de COVID-19-unit. Momenteel zijn er ook geen nieuwe bevestigde COVID-19-patiënten in UZ Leuven. Ook de testresultaten in het labo blijven goed. Dinsdag werden er 1.259 testen afgenomen waarvan er slechts 2 positief waren. Ook de voorbije dagen waren er weinig positieve testen in het Leuvense ziekenhuis.