UZ Leuven: aantal coronapatiënten duikt onder kaap van honderd Bart Mertens

22 april 2020

18u00 7 Leuven Na een lichte stijging na het weekend is het aantal coronapatiënten in UZ Leuven opnieuw gedaald. Momenteel krijgen 97 patiënten verzorging in het Leuvense ziekenhuis. Het is al van eind maart geleden dat het aantal patiënten onder de kaap van 100 bleef.

In UZ Leuven worden momenteel 97 patiënten verzorgd die besmet zijn met het coronavirus COVID-19. Daarvan liggen er 35 patiënten op intensieve zorg, waarvan 19 aan een beademingstoestel. Goed nieuws want gisteren werd er nog een lichte stijging gemeld na eerdere dalingen. Feit is dat de dalende trend duidelijk is ingezet. Voor het eerst sinds eind maart blijft het aantal coronapatiënten in UZ Leuven ook onder de kaap van 100. Toen maakte het aantal opgenomen patiënten plots een sprong van 99 naar 120. Daarna bleef het aantal coronapatiënten gestaag stijgen tot een piek van 159 patiënten op 2 april. Gedurende een kleine week bleef het aantal schommelen rond 150 patiënten maar daarna werd een langzame daling ingezet. Ook het aantal patiënten aan een beademingstoestel gaat in dalende lijn maar die evolutie verloopt iets langzamer omdat patiënten vaak enkele weken heel intensieve verzorging nodig hebben om er weer bovenop te geraken.