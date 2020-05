UZ Leuven: aantal coronapatiënten blijft dalen Bart Mertens

14 mei 2020

19u01 18 Leuven Het aantal coronapatiënten in UZ Leuven blijft dalen. Momenteel worden er nog 22 patiënten verzorgd in het Leuvense ziekenhuis.

UZ Leuven is en blijft het referentielabo voor het testen van het coronavirus COVID-19 en vangt ook patiënten met een bevestigde coronabesmetting op. Momenteel worden er nog 22 patiënten verzorgd die besmet zijn met het coronavirus COVID-19. Daarvan liggen er 10 patiënten op intensieve zorg waarvan 7 aan een beademingstoestel. Het aantal patiënten in UZ Leuven is al een hele tijd aan het dalen. Woensdag lagen er bijvoorbeeld nog 26 patiënten op de corona-afdeling van UZ Leuven. Daarvan lagen er 10 patiënten op intensieve zorg waarvan 8 aan een beademingstoestel. UZ Leuven benadrukt dat het enorm belangrijk is om de maatregelen nauwgezet te blijven opvolgen, zeker nu de winkels terug open zijn en heel wat bedrijven hun activiteiten hebben hervat. Met de gedeeltelijke opening van het basis- en secundair onderwijs voor de boeg is het nu zaak om bij de les te blijven zodat de cijfers positief blijven evolueren.