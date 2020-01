Uurwerk gestolen bij inbraak ADPW

17 januari 2020

In een appartement op de Tervuursevest in Leuven werd in de nacht van woensdag op donderdag ingebroken. De inbrekers konden de toegangsdeur van een appartement op de derde verdieping forceren en gingen aan de haal met een uurwerk. De bewoner was die nacht afwezig en merkte de inbraak donderdag overdag op. De politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op.