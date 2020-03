Update: Vanaf 17 uur vanavond sluiten de stadsgebouwen in de vrijetijdsector hun deuren in Leuven EDLL JSL RDK

12 maart 2020

09u57 108 Leuven Om de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te vertragen, neemt Stad Leuven bijkomende maatregelen. Burgemeester Mohamed Ridouani heeft daarover overlegd met verschillende diensten en sectoren. “We willen oudere mensen en mensen met een kwetsbare gezondheid zo veel mogelijk beschermen”, zegt Ridouani. “Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van ons allen om de verspreiding van het virus zo veel mogelijk te vertragen.”

“Het moment is duidelijk gekomen om meer verregaande en stringente maatregelen te nemen om de snelle verspreiding van het virus tegen te gaan. Dit is belangrijk voor mensen met een zwakke gezondheid en oudere mensen. Het is ook noodzakelijk om onze zorgvoorzieningen, zoals ziekenhuizen, huisartsen… niet te overbelasten. Dit is een verantwoordelijkheid van iedereen en het is aan het beleid om de belangrijkste maatregelen te nemen en een duidelijk kader te scheppen”, zegt burgemeester Ridouani.

Vanaf 17 uur vanavond sluiten de stadsgebouwen in de vrijetijdsector hun deuren. Dit zijn gebouwen in beheer van de stad. Dit betekent dat alle activiteiten in deze gebouwen worden afgelast. Essentiele dienstverlening blijft gegarandeerd (loketten, politie…). Het stadskantoor blijft open.

De maatregelen komen bovenop de eerder aangekondigde maatregelen en gelden tot 31 maart en kunnen verlengd of aangepast worden.

Alle locaties van 30CC: Schouwburg, Minnepoort, Romaanse poort, Wagehuys, Predikherenkerk

Museum M Leuven, bibliotheek Tweebronnen en de filialen in de deelgemeenten

Alle sportaccommodaties zoals zwembaden (incluis Sportoase) en de sporthallen.

Alle gemeenschapscentra zoals Genadedal, Bosstraat, Vlierbeekveld, Bruul…

Lokale dienstencentra, woonzorgcentra, de ontmoetingsruimten in buurtcentra

Gebouwen als het historisch stadhuis, Stelplaats, het jeugdcentrum…

Activiteiten door de stad georganiseerd worden afgelast. Ook activiteiten van partners die in stedelijke locaties doorgaan, worden afgelast. Alle partners worden gecontacteerd. Het Depot heeft in overleg met de burgemeester beslist om de concerten af te lassen. Ook de erediensten in de moskeeën gaan niet door. Voor de katholieke erediensten volgt er nog communicatie.

Beiaardcantus

Na overleg met de stad Leuven en de KU Leuven heeft de studentenkoepel LOKO aangekondigd dat de outdoor Beiaardcantus op 1 april wordt geannuleerd. Na drie jaar zonder zou er opnieuw een beiaardcantus plaatsvinden op het Ladeuzeplein. Bij een beiaardcantus worden de studenten muzikaal begeleid door de beiaard in de toren van de universiteitsbibliotheek. Het is een erg populair evenement. Met zo’n 63 klokken en 4.000 aanwezigen was de beiaardcantus in 2017 de grootste outdoor cantus ter wereld. “Daarnaast is het ook niet toegestaan om de geplande ticket-verkopen te laten plaatsvinden op basis van de adviezen van KU Leuven”, laat LOKO weten. “We bekijken de alternatieven en houden jullie op de hoogte via onze Facebookpagina. Voorlopig blijven alle tickets geldig.”

Sportoase

Ook alle vestigingen van Sportoase sluiten de deuren, en dat al zeker tot en met 31 maart 2020. “Sportoase staat voor gezondheid in de breedste zin van het woord en brengt ook veel mensen samen, zo hebben een breed aanbod voor elke doelgroep in elke leeftijdscategorie.” Sportoase stelt dat het met deze sluiting tijdig de verantwoordelijkheid opneemt en met deze maatregel vermijdt dat groepen bij elkaar komen om zo het risico op een exponentiële verspreiding van het virus te voorkomen. Sportoase zal alle lopende beurtenkaarten en/of abonnementen verlengen met de periode van deze sluiting.

Kampenhout

In Kampenhout heeft het schepencollege beslist om tot en met 1 april geen evenementen in feestzalen, sporthallen, jeugdhuizen en culturele centra toe te staan. Het gaat om alle evenementen in de Glazen Zaal, de polyvalente zaal in de Torfbroeklaan, Villa Lucie en de Cultuurberg. “Omdat de hogere overheden geen duidelijkheid creëren, scheppen we zelf klaarheid”, liet burgemeester Kris Leaerts (CD&V) weten. “Bovenop die lijst kan ik als burgemeester ook nog andere risicovolle evenementen op andere locaties verbieden. Een gemotiveerde vraag tot afwijking kan ingediend worden en zal beoordeeld worden in het licht van de criteria van de FOD Volksgezondheid. Met deze maatregel willen we de verdere verspreiding van het coronavirus voorkomen.”

Kortenberg

In Kortenberg heeft turnkring De Krakende Spieren in deelgemeente Meerbeek beslist om alle turnlessen vanaf vandaag tot en met het einde van de paasvakantie te schrappen.