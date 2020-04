Update UZ Leuven: langzame daling aantal patiënten zet zich door Bart Mertens

24 april 2020

17u30 0 Leuven Het aantal coronapatiënten blijft dalen in UZ Leuven. Deze week dook het aantal onder de honderd en ondertussen worden er nog 90 patiënten verzorgd voor een besmetting met COVID-19. Ook op de intensieve afdeling daalt het aantal patiënten langzaam maar zeker.

In UZ Leuven worden momenteel 90 patiënten verzorgd die besmet zijn met het coronavirus COVID-19. Daarvan liggen er 32 patiënten op intensieve zorgen, waarvan 18 aan een beademingstoestel. Donderdag werden er nog 92 patiënten verzorgd in UZ Leuven. Ook op de intensieve afdeling is er sprake van een langzame daling van het aantal patiënten. Woensdag lagen er bijvoorbeeld nog 35 patiënten op intensieve zorgen. Op het hoogtepunt van de corona-epidemie lagen er 57 coronapatiënten op de intensieve afdeling waarvan 34 aan een beademingstoestel. De situatie in UZ Leuven is dus merkbaar verbeterd tegenover het begin van deze maand, al is de strijd tegen het virus zeker nog niet volledig gestreden.