Update UZ Leuven: dalende trend zet zich door

23 april 2020

18u00 0 Leuven In UZ Leuven worden momenteel 92 coronapatiënten verzorgd. De reeds ingezette dalende trend zet zich daarmee door, al is het coronavirus zeker nog niet helemaal verslagen.

In UZ Leuven worden momenteel 92 patiënten verzorgd die besmet zijn met het coronavirus COVID-19. Daarvan liggen er 32 patiënten op intensieve zorg, waarvan 19 aan een beademingstoestel. De dalende trend zet zich dus verder en dat is op zich goed nieuws, al is de tijd nog niet gekomen om de overwinning op het coronavirus uit te roepen. Toch is er sprake van een positieve evolutie en is de verwachting dat de daling zich doorzet de komende dagen en weken. Ter vergelijking: op woensdag werden er nog 97 patiënten verzorgd die besmet zijn met het coronavirus COVID-19 in UZ Leuven.

