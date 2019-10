UPDATE: Levenloos lichaam in Dijle is dat van een man, geen sporen van geweldpleging gevonden ADPW

25 oktober 2019

De Leuvense brandweer heeft vrijdagmiddag het levenloos lichaam uit de Dijle gehaald. Een fietser merkte het lichaam op langs het Lijnloperspad in Wilsele en verwittigde onmiddellijk de hulpdiensten. Het is nog niet duidelijk hoe het lichaam in het water is terechtgekomen, maar politie en parket zijn de procedure verdacht overlijden opgestart. Het labo en de wetsarts kwamen ter plaatse om de doodsoorzaak van de persoon te bepalen. “Daaruit is gebleken dat het aangetroffen lijk van een man is. Volgens de eerste bevindingen van de wetsdokter zijn er geen uiterlijke tekenen van geweldpleging plaatsgevonden. De autopsie volgt maandag. Voorlopig heeft er nog geen identificatie plaatsgevonden. Het onderzoek wordt verder gezet”, zo meldt Leuvens parketwoordvoerster Sarah Callewaert. Het Lijnloperspad bleef tijdens de vaststellingen afgesloten.