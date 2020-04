Update: al meer 35 concerten verplaatst in Het Depot Bart Mertens

19 april 2020

13u00 0 Leuven Door de verlenging van de maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus moet de Leuvense concertzaal heel wat concerten uitstellen. Ondertussen kregen meer dan dertig concerten al een nieuwe datum.

Naar aanleiding van de recente vorderingen voor het inperken van het coronavirus in België beslist de overheid om alle evenementen tot 4 mei te schrappen. “Alle concerten die in deze periode in Het Depot gepland stonden, worden bijgevolg geannuleerd”, zegt directeur Mike Naert. “In samenspraak met de artiesten gaan we op zoek naar een oplossing. We proberen zoveel mogelijk concerten te verplaatsen naar een latere datum. Indien we een nieuwe datum vinden, blijven de reeds aangekochte tickets uiteraard geldig. Voor heel wat concerten hebben we al nieuwe data gevonden. Het belooft een druk najaar te worden in Het Depot.”

OVERZICHT REEDS VERPLAATSTE CONCERTEN

09.09.2020 - Portland

10.09.2020 - Jef Neve

14.09.2020 - Kensington

16.09.2020 - Mintzkov

19.09.2020 - Wallace Vanborn

21.09.2020 - Lieven Scheire - ‘Live In Nerdland: DNA’

22.09.2020 - Yevgueni

23.09.2020 - Yevgueni

24.09.2020 - Rex Rebel

25.09.2020 - IBE

26.09.2020 - Moody Mae

29.09.2020 - Protoje

03.10.2020 - Soulsister

05.10.2020 - Roosbeef

08.10.2020 - blackwave.

09.10.2020 - Millionaire

13.10.2020 - Taxiwars

15.10.2020 - Compact Disk Dummies

16.10.2020 - Charlotte Adigéry

17.10.2020 - The Lighthouse

19.10.2020 - Danny Blue And The Old Socks

22.10.2020 - Clouseau

23.10.2020 - Clouseau

29.10.2020 - Fleddy Melculy

30.10.2020 - Kompromat aka Vitalic + Rebeka Warrior

31.10.2020 - Galaxie’s Nightshift

09.11.2020 - Shht

18.11.2020 - Pokey LaFarge

24.11.2020 - Femi Kuti

01.12.2020 - STAKE

03.12.2020 - Emma Bale

18.12.2020 - FEEST! // 17 jaar Het Depot

20.02.2021 - 10cc

12.05.2020 - YES

13.05.2020 - Los Lobos