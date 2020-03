UNIZO Vlaams-Brabant richt meldpunt op: “Ondernemingen willen steentje bijdragen in strijd tegen corona” Bart Mertens

20 maart 2020

09u30 3 Leuven UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel richt een meldpunt op waar ondernemers bekend kunnen maken met welke producten ze hun steentje willen bijdragen aan de bestrijding van de coronacrisis. UNIZO speelt die informatie dan door aan de beleidsmakers die op hun beurt kunnen bepalen wie er op dat moment nood heeft aan deze extra middelen.

Er is veel vraag naar medisch materiaal tijdens deze corona-epidemie. Ziekenhuizen, apothekers, woon- en zorgcentra en thuisverpleging hebben allemaal nood aan extra mondmaskers, handgels of andere middelen die hun werk veiliger of efficiënter maken. UNIZO zou de afgelopen dagen al heel wat signalen van bedrijven hebben gehad die graag willen bijdragen aan het verzamelen of zelfs produceren van dit materiaal. Om vraag en aanbod bij elkaar te brengen, lanceert UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel nu een meldpunt voor ondernemers.

Jeneverstokers

“Er is veel bereidheid en engagement in de bedrijfswereld om een positieve bijdrage te leveren aan die sectoren die het nodig hebben”, vertelt Sofie Vanhout van Unizo Vlaams-Brabant & Brussel. “Er zijn ondertussen al tal van ondernemers die iets positiefs willen betekenen in de strijd tegen het coronavirus. Zo zetten supermarkten de boodschappen van personeel uit de zorg opzij tot op het moment dat zij ze kunnen komen ophalen. Al te vaak werden zorgverleners immers geconfronteerd met lege winkelrekken na hun shift. Maar ook kledingzaken gingen met hun naaisters aan de slag om mondmaskers te maken en enkele jeneverstokers beslisten om voortaan ook ontsmettingsalcohol te produceren.”

Vlaams-Brabantse en Brusselse ondernemers die al dan niet gratis medisch materiaal ter beschikking willen stellen, kunnen dat heel eenvoudig mailen naar vlaamsbrabant@unizo.be of brussel@unizo.be. UNIZO zal de informatie doorspelen naar de juiste instanties zodat er rechtstreekse afspraken tussen vrager en aanbieder kunnen worden gemaakt.