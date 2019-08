Unizo dient klacht in tegen Leuvense belasting op reclamefolders Bart Mertens

07 augustus 2019

18u30 2 Leuven De Leuvense Unizo-afdeling heeft klacht ingediend tegen het belastingreglement van de stad Leuven inzake de verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk. Het nieuwe stadsbestuur wil met de belasting de papierberg verkleinen maar volgens Unizo is de taks nefast voor de lokale handel.

Het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid heeft een klacht ontvangen over de belasting die Leuven invoert op niet-geadresseerd drukwerk. Die klacht is afkomstig van Unizo Leuven. Gevreesd wordt dat de lokale handel ernstig nadeel zal ondervinden van de taks die in 2019 zo’n 200.000 euro zal opbrengen voor de stad Leuven. Ook lokale reclamebladen vallen onder het nieuwe belastingreglement. “Met deze belasting wil het stadsbestuur de reclamesector laten bijdragen aan de kosten voor de ophaling en de afvalberg verkleinen”, liet schepen van Afvalbeleid Thomas Van Oppens (Groen) voor de zomer nog optekenen.

58 kilogram

In 2018 bestond 15,9 % van het opgehaalde afval in Leuven uit papier en karton. Dat komt neer op 58 kilogram per inwoner. “Door een belasting op ongeadresseerde post te heffen, zal niet alleen de afvalberg verkleinen maar ook het werk van de ophalers lichter worden. Het tillen van papier- en kartonafval vormt immers een zware fysieke belasting”, aldus schepen Van Oppens. Unizo hoopt het reglement alsnog terug te draaien met de klacht bij de Vlaamse overheid.