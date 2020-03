Universitaire ziekenhuizen luiden alarmbel: “In sommige ziekenhuizen zal de voorraad over enkele dagen uitgeput zijn” Bart Mertens

31 maart 2020

18u00 0 Leuven In de ziekenhuizen dreigt een nijpend tekort aan levensnoodzakelijke medicijnen voor de behandeling van COVID-19-patiënten op intensieve zorg. Zonder Europese samenwerking bestaat de kans dat belangrijke COVID-19-ziekenhuizen over enkele weken niet meer de juiste intensieve zorg zullen kunnen verstrekken. “We zijn op een punt gekomen dat internationale samenwerking noodzakelijk en dringend is”, klinkt het.

De European University Hospital Alliance (EUHA) deed vorige week al een oproep bij nationale overheden om de Europese grenzen open te houden voor de aanvoer van medisch materiaal. Nu vragen ze met nog meer aandrang aan regionale, nationale en Europese beslissingsnemers om nauwer samen te werken en de coördinatie te stroomlijnen voor de levering van medisch materiaal en noodzakelijke geneesmiddelen voor patiënten op intensieve zorg. “We zijn ons allemaal bewust van de snelle reactie en de moedige en vergaande maatregelen die regionale en nationale overheden namen om de verspreiding van het virus af te remmen. Daar zijn we hen dankbaar voor. Maar we zijn nu op een punt gekomen dat internationale samenwerking en coördinatie noodzakelijk en dringend is”, klinkt het vanuit UZ Leuven.

Het is onrustwekkend dat verpleegkundigen of artsen in opleiding geneesmiddelen of doseringen moeten gebruiken waarmee ze normaal niet werken UZ Leuven

Een peiling bij de EUHA-ziekenhuizen toont aan dat behalve persoonlijk beschermingsmateriaal en beademingstoestellen vooral de geneesmiddelen voor patiënten op intensieve zorg de grootste bezorgdheid zijn. De bestaande voorraad spierverslappers, sedatieve en pijnverzachtende medicijnen in het ziekenhuis raakt snel uitgeput. Nieuwe stockleveringen gebeuren amper of zijn onbestaande waardoor de zorg voor patiënten op intensieve zorg in het gedrang komt. In de hardst getroffen EUHA-ziekenhuizen zal de voorraad over enkele dagen zelfs uitgeput zijn en in de ziekenhuizen met een grotere stock zal dat over maximum twee weken het geval zijn. “Hoewel we geen exacte data hebben, zijn we ervan overtuigd dat de situatie niet beter zal zijn in de andere ziekenhuizen in Europa. Dat heeft er al toe geleid dat sommige ziekenhuizen alternatieve geneesmiddelen kochten of andere doseringen. Het is onrustwekkend dat verpleegkundigen of artsen in opleiding geneesmiddelen of doseringen moeten gebruiken waarmee ze normaal niet werken. Zeker als je weet dat ze al overwerkt zijn en als invaller niet de routine hebben om op deze afdelingen te werken.”

Productiemogelijkheden

De beschikbaarheid van geneesmiddelen hangt af van internationale distributienetwerken waarbij bepaalde medicijnen slechts op enkele sites wereldwijd worden gefabriceerd. Geen enkel land in Europa heeft overigens de productiemogelijkheden om alle geneesmiddelen die nodig zijn te fabriceren. Een gezamenlijke Europese aanpak is dan ook van vitaal belang bij de wereldwijde zoektocht naar die geneesmiddelen. “Daarom doet EUHA nu een oproep aan de overheden om een effectieve samenwerking op te starten en om de productie en distributie van deze essentiële geneesmiddelen te coördineren op Europees niveau”, laat UZ Leuven nog weten.