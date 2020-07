Unaniem goedgekeurd: een geboortebos voor Lubbeek Bart Mertens

01 juli 2020

10u00 0 Leuven Er komt een geboortebos in Lubbeek. Dat is te danken aan Groen Lubbeek en Open Vld Lubbeek die een voorstel indienden en steun kregen over alle partijgrenzen heen. “Samen maken we werk van een groener Lubbeek”, zeggen Werner Boullart (Groen) en Pacale Alaerts (Open Vld).

Nieuwe bossen aanplanten…zo ongeveer alle gemeentebesturen en hogere overheden maken er werk van en in Lubbeek met resultaat. Oppositiepartijen Groen Lubbeek en Open Vld Lubbeek dienden samen een voorstel in om een geboortebos aan te planten in de gemeente en haalden hun slag thuis. “Extra bossen als antwoord op de klimaatuitdagingen”, klinkt het bij Werner Boullart van Groen en bij Pascale Alaerts van Open Vld Lubbeek. “Nieuwe bossen om in te spelen en bossen om mensen te ontmoeten. De aanleg van een ‘geboortebos’ laat toe een persoonlijke toets toe te voegen. Via de geboortebomen creëer je een directe link tussen nieuw leven en nieuw bos. De aanleg van een geboortebos biedt ook een mooie gelegenheid om inwoners samen te brengen tijdens de jaarlijkse aanplantdag.” Het voorstel van Groen en Open Vld werd met open armen ontvangen, over alle partijgrenzen heen. Unaniem goedgekeurd dus en dat doet de oppositiepartijen veel plezier. “Samen maken we werk van een groener en warmer Lubbeek”, besluiten Werner Boullart en Pascale Alaerts.