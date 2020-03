Uitzonderlijk drukke donderdagnacht op Oude Markt: “Maar vanaf middernacht wordt Leuven een spookstad” Bart Mertens

13 maart 2020

12u38 18 Leuven De Oude Markt in Leuven is het epicentrum van het uitgaansleven en was donderdagnacht nog meer dan anders het geval. Het was dan ook de laatste echte horecanacht want vanavond moeten alle zaken onverbiddelijk de deuren sluiten om middernacht. “Leuven gaat de komende weken een spookstad worden”, zegt Erik De Rop van vzw Oude Markt.

Veel volk op de Leuvense Oude Markt donderdagnacht en dat was te danken aan de persconferentie van de federale overheid. Vanaf vrijdag middernacht is het feestje tijdelijk over op de zogenaamde ‘langste toog’ want de horeca moet verplicht de deuren sluiten tot begin april. Mogelijk wordt die maatregel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zelfs nog verlengd want sommige experts verwachten dat een kleine maand de deuren sluiten mogelijk niet voldoende is om het virus te overwinnen. Heel wat mensen –waaronder veel studenten- trokken donderdagavond dan ook naar de Oude Markt voor een voorlopig laatste feestnacht. “

Begrip voor de opgelegde sluiting want gezondheid gaat boven alles maar er worden wel vragen gesteld bij het feit dat het openbaar vervoer gewoon blijft functioneren Erik De Rop, vzw Oude Markt

“Het was inderdaad uitzonderlijk druk op de Oude Markt”, zegt Erik De Rop, voorzitter van vzw Oude Markt. “Dat was te verwachten na de mededeling van de overheid. De mensen zagen een laatste kans op ontspanning en hebben die met beide handen gegrepen. Vanaf vrijdag middernacht is het tijdelijk gedaan met feesten. Het gaat stil worden in Leuven, om niet te zeggen dat de stad zal veranderen in een spookstad. In de horeca is er begrip voor de opgelegde sluiting want gezondheid gaat boven alles maar er worden wel vragen gesteld bij het feit dat het openbaar vervoer gewoon blijft functioneren.”

Terrastaks?

“Feit is alleszins dat deze maatregelen de horeca zwaar zullen treffen en we rekenen dan ook op steun. In de eerste plaats vanuit de federale overheid maar ook steun van de lokale overheid zal nodig zijn om financiële drama’s te voorkomen, zeker als de maatregel langer zou duren dan nu wordt aangenomen. Vzw Oude Markt wil alvast –samen met andere horecaverenigingen- aan de tafel gaan zitten met de stad Leuven om te bekijken wat er allemaal mogelijk is ter ondersteuning in en na deze moeilijke periode. Ik denk bijvoorbeeld aan de terrastaks, de promotaks en andere mogelijkheden. Is het echt nodig dat die wordt betaald nu onze sector in heel zwaar weer zit door het coronavirus? We moeten dit echt bespreken want de gevolgen van de opgelegde sluiting zijn echt niet min.”