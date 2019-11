Uitbater reageert na crash van politiecombi tegen restaurantgevel: “Binnen is schade groter dan verwacht” Bart Mertens

19 november 2019

10u30 0 Leuven Een Leuvense politiecombi crashte deze ochtend tegen de gevel van restaurant La Filosofia op de hoek van de Parkstraat met de Naamsestraat. Ondertussen zijn er meer details bekend over het ongeval. “We kregen een melding over een inbraak in Heverlee. De combi had de achtervolging ingezet op een verdacht voertuig maar die eindigde tegen de gevel van het restaurant”, zegt woordvoerder Nicholas Del Piero.

De politiecombi die deze ochtend tegen de gevel van restaurant La Filosofia reed, was op dat moment verwikkeld in een achtervolging van een verdacht voertuig. Dat bevestigt Nicholas Del Piero, woordvoerder van de Leuvense politie. “Er was een melding binnengelopen over een inbraak in een woning in Heverlee. We stuurden meerdere ploegen ter plaatse en merkten een verdacht voertuig op. Die wagen nam de vlucht in de richting van Leuven waarop één patrouille de achtervolging heeft ingezet. Op de hoek van de Parkstraat met de Naamsestraat is er iets fout gelopen waardoor de politiecombi tot stilstand kwam tegen de gevel van restaurant La Filosofia. Op geen enkel moment is er een aanrijding geweest met de verdachte wagen maar waar het precies is misgelopen, wordt nog onderzocht.”

Verzekering

Dat onderzoek wordt gevoerd door een patrouille van een andere politiezone om de neutraliteit van het onderzoek te garanderen. “Dat klopt”, zegt Nicholas Del Piero van de Leuvense politie. “Dat is altijd de standaardprocedure in dergelijke gevallen. Momenteel beschikken we nog niet over meer details. Over de afhandeling van de schade kan ik ook zeggen dat een dergelijk ongeval wordt afgehandeld door de verzekeringsmaatschappijen zoals elk ander ongeval.”

Binnen in het restaurant werd al snel duidelijk dat de schade hoog zal oplopen en dat het restaurant een tijdje gesloten zal moeten blijven Claudio Colomba, uitbater van La Filosofia

De schade aan restaurant La Filosofia is alvast groot. “Als je langs buiten naar de gevel kijkt, lijkt het nog mee te vallen”, zegt Claudio Colomba, uitbater van restaurant La Filosofia. “Binnen in het restaurant werd al snel duidelijk dat de schade hoog zal oplopen en dat het restaurant een tijdje gesloten zal moeten blijven. Kapotte ruiten, een zwaar beschadigde muur,...we verschoten zelf van de schade. Het is nu afwachten wanneer alles hersteld kan worden maar daarover hebben we nog geen duidelijkheid.”

Nog dit: bij de inbraak in Heverlee werd uiteindelijk niets gestolen. “Vermoedelijk werden de daders gestoord in hun activiteiten door het snelle optreden van de politie”, zegt Nicholas Del Piero. “We onderzoeken de zaak verder. De daders konden helaas wel ontkomen na het ongeval met de politiecombi. Positief is dat er geen gewonden vielen bij de crash, ook niet bij de studenten die boven het restaurant een studentenkot hebben.”