Uitbater nachtwinkel slaat gewapende overvaller ziekenhuis in: “Hij kreeg de kletsen van zijn leven” Kim Aerts

11 juli 2019

20u40 6 Leuven Een nachtwinkeluitbater uit Bierbeek heeft woensdagavond een piepjonge overvaller uit Leuven letterlijk het ziekenhuis in geslagen. “Hij kreeg de kletsen van zijn leven”, reageert Chantal, die getuige was van de gewapende overval. De 18-jarige kon door zijn verwondingen nog niet verhoord worden.

De Indische nachtwinkeluitbater langs de Tiensesteenweg ontstak in een Franse colère toen hij woensdag omstreeks 22.45 uur door een 18-jarige jongen met helm op het hoofd een speelgoedrevolver onder zijn neus geduwd kreeg. De tiener had geen schijn van kans en kreeg kloppen van de man die hij wou overvallen. Het gevecht ging verder op de parking waar de 18-jarige allemaal sterretjes zag. De uitbater hield de jongen in bedwang en schakelde de hulp in van zijn bovenburen. Chantal uit Kessel-Lo was toevallig in de nachtwinkel toen Bahadur de overvaller naar buiten werkte. “Die heeft zoveel kletsen gehad, niet normaal. Ik hoorde hem schreeuwen. De uitbater was zo over zijn toeren. Hij was echt in een razernij ontstoken. Ik wilde nu even komen horen hoe het met hem gesteld was omdat ik zo aangedaan was”, zegt Chantal. Omdat Bahadur zijn wekelijkse sluitingsdag op donderdag heeft, zal ze vandaag opnieuw proberen. “Nochtans ken ik hem niet. Het was de eerste keer dat ik hier stopte, maar ik wil het allemaal een plaats kunnen geven.”

Bloed op auto

Nelly (64) die boven de nachtwinkel woont, belde woensdagnacht de politie. “Ik hoorde geroep en getier. Het was een serieus gevecht. Mijn auto en de parking hingen vol bloed. Agenten waren net in de Bierbeekstraat en waren snel ter plekke. Bahadur heeft die overvaller op zijn buik gelegd en is er blijven opzitten tot de politie hier was. De jongen vroeg zelfs om zijn helm te mogen afzetten omdat hij wou spugen of overgeven, maar dat pakte niet.”

Chris (37), de zoon van Nelly, merkte ook nog een tweede dader op. “Zijn kameraad zat op zijn brommer te wachten achter een boom. Maar die deed niks en is op zijn gemak vertrokken.” Die man die op de uitkijk stond, wordt ondertussen opgespoord laat het parket weten. Zijn vriend ligt momenteel in het ziekenhuis na de mislukte overval. “De verdachte raakte zwaargewond aan zijn oog. Hij is gearresteerd maar ligt momenteel in het ziekenhuis. Het gaat om een 18-jarige man uit Leuven. De recherche van de politiezone Lubbeek voert het onderzoek en zal de verdachte verhoren als zijn medische toestand dat toelaat. De tweede verdachte is nog niet geïdentificeerd”, bevestigt parketwoordvoerster Sarah Callewaert. De onderzoeksrechter zal vrijdag beslissen of de 18-jarige Leuvenaar blijft aangehouden.