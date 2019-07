Uitbater nachtwinkel die overvaller pak slaag verkocht: “Je haalt toch geen pistool boven voor wat sigaretten en drank?” Kim Aerts

12 juli 2019

20u33 4 Leuven Bahadur, de Indische nachtwinkeluitbater uit Bierbeek, staat twee dagen na de overval terug in zijn zaak. Hij is nog altijd danig onder de indruk van wat hem overkomen is. “Voor wat sigaretten en drank ga je toch geen revolver op iemand richten?”

Bahadur wil liever niet op foto omdat hij vreest dat de publieke opinie zich tegen hem zal keren. En hij wil zeker met niemand nog hommeles na wat er woensdagnacht gebeurde. Een 18-jarige stapte omstreeks 22.45 uur zijn nachtwinkel langs de Tiensesteenweg binnen en richtte koelbloedig een pistool op het gezicht van Bahadur. “Volgens mij leek het echt. Hij eiste al mijn sigaretten en een fles whiskey. Mijn leven is toch meer waard dan dat dacht ik bij mezelf.” Bahadur bleef eerst nog ijzig kalm en stapte achter zijn toog vandaan terwijl hij in de loop van het geweer keek. “Ik heb die jongen toen aangeboden om twee flessen wodka te nemen en te vertrekken. Dan was de kous voor mij af.” Op dat moment stapte een klant de winkel binnen om sigaretten te kopen. “Die kerel draaide zich naar mij met het pistool zodat die vrouw niets in de smiezen had en toen zag ik mijn kans. Ik heb hem vastgepakt en dicht tegen mij gehouden zodat hij niets kon doen. Die jongen had nog altijd zijn helm op. Ik probeerde hem naar buiten te werken en ik riep die vrouw, maar zij ging er gewoon vandoor.” De schermutseling ging verder op de parking voor de nachtwinkel waar de 18-jarige overvaller het onderspit moest delven. Bovenburen van de nachtwinkel, die wakker werden van het geroep en getier, belden de politie. Die waren snel ter plaatse, maar de tiener raakte tijdens het overmeesteren zwaargewond aan zijn oog, desondanks dat hij nog altijd zijn helm droeg. De bloedspatten liepen van de auto op de parking tot aan de gevel.

Zelfverdediging

“Maar ik heb me enkel verdedigd”, zweert Bahadur op het hoofd van zijn kinderen. Normaal waren zij aanwezig in de winkel, samen met hun moeder, zoals elke dag. “Ik prijs me gelukkig dat net ik die dag achter de toog stond. Puur toeval. Waarschijnlijk had de overvaller daar niet op gerekend. Ik kan me niet voorstellen hoe het anders was gelopen”, zegt Bahadur, die zoals altijd zijn nachtwinkel in Herentals bemant op woensdag. De 18-jarige overvaller werd linea recta van de nachtwinkel naar het ziekenhuis overgebracht. Daar herstelt hij nog altijd van zijn verwondingen. “Die persoon kon omwille van zijn medische toestand nog niet verhoord worden”, zegt parketwoordvoerster Julie Plevoets. Dat verhoor zal allicht volgende week plaatsvinden. De tweede verdachte die op de uitkijk stond en met dichtgeknepen billen op zijn brommer het hazenpad koos, wordt nog altijd opgespoord. Het parket bevestigde ook dat er ambtshalve een dossier werd geopend om te zien of er geen strafbare feiten ten laste van Bahadur werden gepleegd. “Ik hoop niet dat het zover komt. Dat betekent alleen maar energieverlies en dat ik mijn winkel moet sluiten als het tot een rechtszaak komt. Ik heb toch geen 8.000 kilometer gereisd om mij hier onveilig te voelen? Maar ik ben de buitenlander en dat zal altijd in het voordeel van die jongen spelen.”